استشارى: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا

علق الدكتور محمد خليف استشاري تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على جهود الدولة في تنمية قطاع الاتصالات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى الأدوات الجادة في التنمية بشكل عام ثقافية واقتصادية واجتماعية.

وأضاف أنه عند ربط تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالتنمية المستدامة نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة وهي 17 هدفًا، والتي تشمل جميع مناحي الحياة من التعليم الجيد إلى الصحة الجيدة إلى مكافحة الفقر والأمراض والحصول على وظائف جيدة.

وأشار إلى أنه دائمًا يبرز دور تكنولوجيا المعلومات كوسيلة مسرعة بشكل كبير لا سيما بعد التطور الملحوظ لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، متابعًا: "نسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا".