الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقاطعة بعض المنتجات.. اقتصادى يوضح سبب تراجع مستوى التضخم فى مصر

التضخم في مصر
التضخم في مصر

علق الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي، على تراجع معدلات التصخم في مصر رغم ارتفاعها في العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن معدل التضخم السنوي بمصر يصل إلى أدني مستوي في 6 أشهر خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف أن معدل التضخم شهد تباطؤًا كبيرًا وشهد أدنى مستوى له خلال الـ6 أشهر الماضية، لافتًا إلى قرار المصريين بمقاطعة بعض المنتجات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

وأشار إلى سلوك المستهلكين حيال بعض المنتجات التي تدخل في مؤشر أسعار المستهلكين بشكل كبير، موضحًا أن إجراءات الدولة دفعت بشكل كبير إلى استقرار الأسعار في الفترة الأخيرة.

اكسترا نيوز معدلات التصخم مصر فرج عبدالله

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