الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح: كبار الإعلاميين هم مَن بدأت معهم تاريخى الفنى

مدحت صالح
مدحت صالح

أعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته الشديدة لحضور المؤتمر العلمي السابع لكلية الإعلام، موجهًا الشكر للجامعة الحديثة على دعوتهم حيث حرص على تلبية دعوة الحضور.

وقال مدحت، خلال حضوره المؤتمر، إن الإعلام المصري عريق وهم مَن شكل الوعي، مشيرًا إلى أنه كان سعيد الحظ على أنه بدأ مع الإعلامي كمال الملاخ ونبيل عصمت الذي أدان لهم الفضل في التعلم والاستفادة منهم.

وأضاف أنه محظوظ بوجوده وسط هؤلاء الإعلاميين الكبار، وذلك خلال حضوره المؤتمر العلمي السابع لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة.

ورفع مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 2 بدار الأوبرا المصرية شعار "كامل العدد"، وقدم فيه عددًا من أغانى كوكب الشرق أُم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، منها "أنت عمري" و"بعيد عنك" و"أمل حياتي" و"فكروني".

كما تألق مدحت صالح وقتها خلال حفل "الأساتذة 2" بعدد من أغانيه منها "زي ما هي حبها"، كما قدم أغنية "حبيبي يا عاشق" و"النور مكانه في القلوب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم مدحت الموسيقار خالد حماد الذي قدم لحن الأغنيتين، وصعد على المسرح وعزف الأغنيتين.

وغنى مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 2 أغنية "مرسال الهوى" للمطربة نجاة الصغيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما غنى "يا واحشني رد عليا" لمحرم فؤاد.

مدحت صالح المؤتمر العلمى الاعلام مدحت

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