حبس تاجر سجاد شهير لقتله بائعًا فى السلام 15 يومًا

أصدر قاضى المعارضات المختص بمحكمة دارالسلام، الأحد، قرارًا باستمرار حبس تاجر سجاد متهم بقتل بائع متجول 15 يومًا على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق، بارتكابه الواقعة وقيامه بقتل المجنى عليه بسبب افتراشه الأرض لبيع الملابس أمام محله.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول، توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" ونتجت عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.