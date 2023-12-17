الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رتيبة النتشة: نتنياهو لا يعترف بالسلطة الفلسطينية سياسيًا

رتيبة النتشة
رتيبة النتشة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، إن بنيامين نتنياهو، دائمًا ما يحاول أن يكون أسطورة في إسرائيل، مهما كلفه الأمر من قتل للأبرياء والمدنيين في قطاع غزة.

وأضافت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، خلال مداخلة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرى أنه يجب أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة، ودائمًا ما يتفاخر بهذا.

وتابعت النتشة، أن بنيامين نتنياهو يسير ضمن مخطط وضعه منذ توليه الحكم في إسرائيل، مضيفة أنه في إحدى جلسات الأمم المتحدة نشر خريطة للوطن العربي لا يوجد فيها دولة فلسطين.

ونوهت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، أن بنيامين نتنياهو لا يعترف بالسلطة الفلسطينية، وهذا ما أعلنه، أمس، خلال المؤتمر الصحفي لقادة الحرب في إسرائيل.

رتيبة النتشة نتنياهو القاهرة الإخبارية إسرائيل عضو هيئة العمل الوطني والأهلي رئيس الوزراء الاسرائيلي

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