القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة مرجليوت بالجليل الأعلى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بسماع صوت صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة مرجليوت بالجليل الأعلى.

من ناحية أخرى، دعت بريطانيا وألمانيا إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه عن إصابة 9 جنود بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.

وتكبد جيش الإحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الجنود خلال الأيام الماضية، خاصة بحي الشجاعية، حيث نشرت المقاومة الفلسطينية عددًا من الفيديوهات التي توضح عمليات استهداف عدد من الآليات والدبابات العسكرية التابعة للاحتلال، بالإضافة إلى استهداف عدد من الجنود بمنطقة حجر الديك.