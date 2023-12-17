محافظ بنى سويف يشكر أعضاء الجهاز التنفيذى لجهودهم فى الانتخابات الرئاسية

تقدم د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على تنفيذ خطة المحافظة للاستعداد للانتخابات الرئاسية التي جرى عقدها الأسبوع الماضي على مدار 3 أيام (من 10 - 12 ديسمبر الجاري) داخل أكثر من 500 لجنة فرعية في 450 مقرًا انتخابيًا و9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده بأعضاء المجلس التنفيذي، بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية وشركات المرافق وبعض مديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

وأشاد محافظ بنى سويف بكثافة المشاركة في الانتخابات بجميع القرى والمراكز والمدن، حيث أثبت أهالي بني سويف أنهم على درجة كبيرة من الوعي، بما يؤكد أن جهود الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لم تذهب هباءً منثورًا، حيث شهدت المحافظة تنفيذ مشروعات قومية خدمية وتنموية تخطت الـ 140 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

وتابع المحافظ أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة وأثبت للعالم أجمع أن المواطن المصري على وعي كامل ودراية تامة بأبعاد وتداعيات الظروف الراهنة والأحداث العالمية والتحديات الداخلية، حيث سطر الشعب المصري ملحمة وطنية في مشاهد من الفرحة، التي تجلت في توافدهم واصطفافهم في طوابير للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، من منطلق وطني وواجب وفرض لاستكمال مسيرة التنمية والنهوض بالوطن في مختلف المجالات وعلى كل المستويات والأصعدة.

وأشار المحافظ إلى الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة لهذا الحدث الهام، من خلال وضع وتنفيذ خطة لمتابعة تجهيزات مقار اللجان والمراكز الانتخابية سواء عن طريق الجولات والمرور الميداني أو عن طريق المتابعة عبر مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة من خلال بث مباشر ومتابعة لحظية وتواصل دائم مع غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات وشركات المرافق والأجهزة؛ للتأكد من توافر كل التسهيلات والتيسير على المواطنين في أعمال الاقتراع والتصويت على مستوى ربوع المحافظة.