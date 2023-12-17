الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تنصيب نيافة الأنبا بولا زائرًا رسوليًا بأمريكا وكندا

كنيسة
كنيسة

وافق، بالأمس، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية للأنبا بولا زائرًا رسوليًا للأقباط الكاثوليك لكل من أمريكا وكندا، خلفًا لمثلث الرحمات الأنبا كيرلس وليم. 

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الكاثوليكية، برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، التقى، مساء أمس، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، أسر لجنة الفلك للأسر الشابة بالإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

وأقيم اليوم تحت شعار "في بيوتنا مغارة"، بمشاركة الأب ميشيل ألفي، راعي الكنيسة ومسئول اللجنة، والأب يوسف أسعد، راعي كنيسة السيدة العذراء بالقاهرة الجديدة، والأب جورج سامي، أحد رعاة كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، ومنشط الدعوات بالقاهرة والدلتا.

وتضمن اليوم الصلوات، والترانيم الروحية، وورش العمل المختلفة، كما ألقى الأب المطران تأملًا روحيًا بعنوان "ستسميه يسوع"، كما تضمن الاجتماع أيضًا صلاة الشموع، وزياح القربان المقدس، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية. كذلك، تم تنظيم بعض الفقرات الترفيهية، وعرض عدد من الأعمال الفنية للأسر المشاركة.

وفي سياق متصل، حرصت لجنة الفلك للأسر الشابة على تخصيص وقت خاص لأطفال الأسر المشاركة، من خلال تنظيم عدد من الألعاب الترفيهية لهم، وعدد من الفقرات الأخرى.

الجدير بالذكر، أن لجنة الفلك بالإيبارشية البطريركية تخدم الأسر الشابة الأقل من عشر سنوات زواجًا.

كما ترأس، مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اللقاء الروحي لخدام التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

أقيم اليوم تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق، بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيي الكاتدرائية، والأب ماجد اليسوعي.

وفي كلمته، أكد صاحب النيافة لمسئولي خدمة التربية الدينية أهمية الاستفادة من اللقاءات التي تهم بنيان الخادم، كما ألقى الأب ماجد اليسوعي محاضرة بعنوان "حياة الخادم ونظرة الخادم للآخرين".

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