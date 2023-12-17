ميناء دمياط يشارك في الاصطفاف لمواجهة نوات الشتاء في دمياط

شاركت هيئة ميناء دمياط فى اصطفاف المعدات الذى نظمته محافظة دمياط للوقوف علي مدي استعداد المحافظة وجاهزية وكفاءة معداتها لمواجهه الكوارث والأزمات وأحوال الطقس السيئ للتعامل مع الامطار أثناء فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والقيادات التنفيذيه بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أنه طبقا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، يضع الميناء كافة إمكانياته ومعداته لخدمة المجتمع المحيط بالشراكة والتنسيق الدائم والمستمر مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى جانب قيادات جميع الشركات العاملة بميناء دمياط.

كما قال اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط ان هناك حالة من الاستعداد القصوى لمواجهة فصل الشتاء والتصدي لأية تقلبات جوية أو نوات تصيب المحافظة خاصة بعد ان تم تنفيذ اصطفاف سيارات ومعدات الشركة للتاكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها استعدادً لموسم الشتاء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب في دمياط ان معدات الشركة عددها 198 معدة متنوعة من بينها 63 معدة مجهزة لخدمات الامطار والسيول ما بين سيارات كسح حمولة 4م3، سيارات كسح حمولة 8 م3، سيارات مدمج، شفط رواسب، كباش، سيارات مجابهة سيول، طلمبات نزح، سيارات مجهزة اوناش، قلاب، سيارات فنطاس مياه، لودرات، مؤكدا على جاهزية المعدات لمجابهة الازمات والطوارىء واية سيول وامطار محتملة خلال موسم الشتاء والتي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث

وأشار شاهين إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال موسم الشتاء موضحًا مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقًا لخطة الإنتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة.و التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها،القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها.

هذا إلى جانب متابعة إدارة الأزمات والكوارث وإنشاء غرفة عمليات لاستقبال أي بلاغات والتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.