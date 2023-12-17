"بيطري الوادي الجديد": 28 وحدة تلقيح صناعي بمراكز المحافظة

أكد الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، أن المحافظة تضم 22 وحدة للتلقيح الصناعي وسيتم إضافة 6 وحدات إضافية بمركز الفرافرة خلال الفترة المقبلة، بجانب السعي الدائم لتوفير أجود سلالات والخصيبات، مؤكدًا توافر إنتاج النيتروجين السائل لتلبية احتياجات الوحدات البيطرية لضمان حفظ الطعوم والأمصال.

وأضاف الكومي، في بيانه اليوم الأحد، أنه تم تحقيق نتائج غير مسبوقة في التلقيح الصناعي من خلال الأطباء البيطريين على مستوى الإدارات البيطرية والتحسين الوراثي، من خلال توافر خصيبات وسلالات هوليشتين، وسيمنتال، وبراون سويس، مؤكدًا أن التلقيح الصناعي والتحسين الوراثي حقق إنتاجية مرتفعة في اللحوم والألبان وسط توافر أجهزة التلقيح لضمان سرعة وفاعلية التلقيح.

وأشار إلى عقد سلسلة من الندوات الإرشادية لمربين الماشية حول التلقيح الصناعي والتحسينات الوراثية والتأمين على الماشية وأهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مؤكدًا أن الندوات تُعقد بقرى ومدن المحافظة بالمراكز الإدارية الخمس، من خلال متخصصين من الأطباء البيطريين.