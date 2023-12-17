ذكرى ميلاده.. محطات في حياة الراحل طلعت زكريا

تمر غدًا ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا، إذ قام زكريا بالعديد من الأعمال الفنية التي غلب عليها الطابع الكوميدي، واشتهر بلقب "طباخ الريس" وهو اسم فيلم قام ببطولته عام 2008 مع الفنان خالد زكي.

ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي أبرز المحطات في حياة طلعت زكريا.



من هو طلعت زكريا



ولد طلعت زكريا محمد يوسف في الإسكندرية عام 1960، ودرس التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة 1984.

وأثناء دراسته في المعهد عام 1982 شارك زكريا في مسرحية استعراضية اسمها "الشخص" وهي مسرحية تم صبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحية لبنانية تحمل الاسم نفسه كانت قد عرضت عام 1968 من بطولة المطربة فيروز، وفي عام 1986، انتقل زكريا للعيش في العاصمة القاهرة، وكانت أولى مشاركاته المسرحية في "فارس وبني خيبان" مع الفنان سمير غانم عام 1987.



وفي سبتمبر 2007 أُصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها، وتوفي في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر.

أبرز أعماله

ومن أبرز أعمال طلعت زكريا، أفلام: محامي خلع، هو في إيه، كلام في الحب، قصة الحي الشعبي، عودة الندلة، عمارة يعقوبيان، حاحا وتفاحة، حرامية في تايلاند، حرامية في كي جي تو، خالتي فرنسا، جاءنا البيان التالي، اللبيس، سيد العاطفي، السيد أبو العربي وصل، حريم كريم، إوعى وشك، كلم ماما ليه خلتني أحبك، شجيع السيما، أبو علي.

ومن المسلسلات: السيرة العاشورية، مبروك جالك قلق، ألف ليلة وليلة، حكايات من حارتنا، حلم الجنوبي، ملفات سرية، العراف، عزمي وأشجان.