الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير استراتيجى: إسرائيل خسرت أكثر من ربع قواتها منذ بدء العملية البرية

جريدة الدستور

قال اللواء سيد الجابري، خبير استراتيجي، إن المقاومة الفلسطينية تلحق خسائر في الأفراد بجيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية، سواء بالقتلى أو الجرحى، بالإضافة إلى خسائر ضخمة في المعدات، وهو ما أدى إلى الهدنة الأولى.

وأضاف الجابري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأحد، أن الخسائر المعلنة من الجانب الإسرائيلي تتحدث عن 342 ضابطًا وجنديًا و1200 جريح وذلك في عملية السابع من أكتوبر. 

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن الخسائر المعلنة من الجانب الإسرائيلي بعد الاجتياح حتى أمس، تتحدث عن 142 ضابطًا و2700 جريح، كما جرى تدمير 355 معدة، مشيرًا إلى أن هذه المعدات عبارة عن دبابات ميركافا وعربات النمر والجرافات، وكل ذلك يفوق ربع القوة البرية الإسرائيلية.

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