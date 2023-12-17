الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحصين 100 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

تحصين
تحصين

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، اليوم الأحد، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.  

وتضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 100 ألف و168 رأسًا، منها: 88 لف و555 من الأبقار، و10 آلاف و327 من الجاموس، و1286 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري. 

وأنهت مديرية الطب البيطري، بقيادة الدكتور أحمد الجبالي، استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

بني سويف الثروة الحيوانية الطب البيطري وزارة الزراعة الإداراة البيطرية

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