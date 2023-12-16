السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال الجثة الثانية من أسفل منزل منهار ببنى سويف

جثة
جثة

انتشلت قوات الحماية المدنية الجثة الثانية من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمدينة الواسطى ببني سويف، وتبين أنها لربة منزل تبلغ من العمر 29 عامًا، وجرى نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بطريق الطراد قبل الكنيسة بمركز الواسطي ببنى سويف، وانتقلت الأجهزة والإدارات المعنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثتين من أسفل أنقاض المنزل.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف، جثتين نقلتهما سيارات الإسعاف من أسفل أنقاض المنزل المنهار، هما: سعيد صبحي عزيز، يبلغ من العمر 43 عامًا، حلاق، ورقية ابراهيم سالم، 29 عامًا، ربة منزل.

وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي على الجثتين، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى، لحين تسليمهما إلى ذويهما، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتواصل قوات الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى رفع آثار وأنقاض المنزل المنهار، وسط إجراءات إحترازية تحسبًا لوجود أشخاص احياء أو جثامين متوفين أسفل الأنقاض.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي قيمة المشروعات التي تم تمويلها"من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية"مشروعك"قد وصل إلى 2 مليار و395 مليونا و438 ألف جنيه، استفاد منها 26 ألف و332 مشروعًا صغيرًا، توفر آلاف من فرص عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في مايو عام  2015 حتى نهاية  نوفمبر 2023 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي تعده نهى محمد مدير "مشروعك" على مستوى المحافظة، وتضمن الإشارة إلى أنه يتم التقدم للحصول على القروض من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع "الشباك الواحد" لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير وتوسيع نشاط المشروعات القائمة.

بني سويف الواسطي منزل انهيار الحماية المدنية

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