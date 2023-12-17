الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تصدير 485 صنفاً من الخضر والفاكهة والبطاطس.. والموالح في المرتبة الأولى

صادرات زراعية
صادرات زراعية

 

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها الأسبوعي، أنه بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5000 رسالة بنحو 165 ألف طن لعدد 1430 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 485 صنف من خضر وفواكه طازجة، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

الصادرات الزراعية 

وأكدت سلامة الغذاء في تقريرها اليوم، أنه لا تزال البطاطا الحلوة تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 7 آلاف طن، يليها الفاصولياء بإجمالي 6 آلاف طن، ثم الطماطم بإجمالي 5 آلاف طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة ا بإجمالي 32 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

وقال التقرير إن السعودية والسودان وليبيا وروسيا مثلت أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 160 دولة مستوردة.

واضاف التقرير أنه احتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1350 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ1000 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 482 رسالة.

وقال التقرير إنه بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1580 رسالة بنحو 365 ألف طن لعدد 700 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 183 صنف من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 87 دولة، ومثلت رومانيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، أوكرانيا، روسيا وإندونيسيا.

وتابع انه تصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 400 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 315 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 305 رسائل.

تصدير العين السخنة صنف الخضر والفاكهة والبطاطس والموالح المرتبة الاولى

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