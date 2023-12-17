الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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للمرة الثانية.. الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجنديين فى المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ضابط وجنديين اثنين في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم أعلن الاحتلال، عن مقتل 3 ضباط و4 جنود في المعارك بقطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال في بيانٍ، إنّ ضابطين اثنين قُتلا مساء أمس السبت، خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى إصابة جندي (متقاعد) في وحدة التنقل العملياتي من لواء الحمروم بجروح خطيرة، خلال معركة شمال القطاع، وإصابة ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة 55 بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

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