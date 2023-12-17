الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يرسل وفدًا رئاسيًا إلى الكويت لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ نواف

بايدن
بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، عن إرسال وفد رئاسي إلى دولة الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح.

البيت الأبيض

 وسبق وقدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والسيدة الأولى جيل، بالإضافة إلى نائبته كامالا هاريس وزوجها، دوغ، تعازيهم بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. 

وقال بايدن في بيانه: انه وجيل، السيدة الأولى شعرا بالحزن لرحيل أمير الكويت، مضيفًا أنه "كان شريكًا قيّمًا وصديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة خلال عقود خدمته بالمنصب". 

وأضاف "اليوم نحزن لوفاته ونحيي ذكرى حياته والرؤى التي تشاركناها لسلام واستقرار أعظم في الشرق الأوسط. سنواصل تقوية الروابط الطويلة بين حكومتينا وشعبي الكويت والولايات المتحدة بينما نسعى للمستقبل سويًا". 

من جهتها قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي: "نتقدم أنا ودوغ بتعازينا في وفاة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وبينما يحزن شعب الكويت على هذه الخسارة، فإن أفكارنا معهم".

وأضافت "طوال حياته، ساعد الشيخ نواف في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت. وبفضل قيادة الشيخ نواف، تواصل دولتانا تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وبينما نكرم حياته وإرثه، فإننا نعلم أن الروابط طويلة الأمد بين حكومتينا وشعبينا سوف تستمر".

بعد تولي الشيخ مشعل إمارة الكويت.. كيف سيتم اختيار ولي العهد الجديد؟

 وأعلن الديوان الملكي الكويتي، عن وفاة أميرالكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز الـ86 عامًا، فيما أعلن مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر أميرًا للبلاد، وسط تساؤلات عن كيفية اختيار ولي العهد الجديد الشيخ مشعل.

اختيار ولي العهد وفقًا للدستور الكويتي 

ووفقًا للدستور الكويتي، فإن نظام الحكم في الكويت وراثي دستوري، إذ يتيح الدستور نقل السلطة داخل أسرة آل الصباح من ذرية مبارك الكبير.

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