الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الأهلى يبحث عرضًا لـ موديست.. و10 محافظات تتأثر بالشبورة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بعد طرده فى مباراة اتحاد جدة.. الأهلى يبحث عن عرض لـ موديست فى الميركاتو الشتوى

أعلن الإعلامي هاني حتحوت أن أيام الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باتت معدودة عقب طرده في مباراة اتحاد جدة السعودي، التي انتهت بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجوهرة المشعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والتأهل لنصف نهائي البطولة.

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عاجل.. تبدأ بعد قليل.. 10 محافظات تتأثر بالشبورة وانعدام الرؤية

تشهد 10 محافظات بجمهورية مصر العربية، بعد قليل، شبورة مائية، التي تصل إلى حد الضباب وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية. 

وتبدأ الشبورة في حدود الرابعة فجرًا، وقد تنعدم الرؤية تمامًا على بعض الطرق، الأمر الذي يتبعه تحذير عاجل للمواطنين في تلك المحافظات بالتحديد قائدي السيارات.

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بمشاركة ابنته.. محمد نور يطرح أغنيته الجديدة "عليا"

طرح المطرب محمد نور، منذ قليل، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "عليا" عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وسُميت الأغنية على اسم نجلة المطرب محمد نور، والتي تشاركه بطولة فيديو كليب الأغنية، كما أن كلماتها كُتبت خصيصًا لها.

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سعر الفراخ اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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منظمة الصحة العالمية: سلمنا إمدادات طبية لمستشفى الشفاء فى غزة (فيديو)

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الأحد، بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن تسليمها إمدادات طبية لمستشفى الشفاء في غزة، كما دعت لتسهيل الوصول لمستشفى الشفاء لتلبية الاحتياجات بشمال غزة.

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