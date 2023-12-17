الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بمشاركة ابنته.. محمد نور يطرح أغنيته الجديدة "عليا"

محمد نور وابنته
محمد نور وابنته

طرح المطرب محمد نور منذ قليل أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "عليا" عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وسميت الأغنية على اسم نجلة المطرب محمد نور والتي تشاركه بطولة فيديو كليب الأغنية، كما أن كلماتها كتبت خصيصًا لها.

أغنية "عليا" من كلمات الشاعر الغنائي مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وعازف الجيتار أحمد حسين، والفيديو كليب من إخراج المخرجة بتول عرفه.

آخر أعمال محمد نور الفنية

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" آخر أعمال الفنان محمد نور، والذي يعد عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني، منها أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور، وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدي.

وكان آخر أعمال محمد نور الغنائية أغنية "الحب"، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين والموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت ياسر أنور.

المطرب محمد نور محمد نور عليا يوتيوب أغنية “عليا”

مواد متعلقة

زينة منفردة على بوستر فيلم "الإسكندرانى" للمخرج خالد يوسف

اتحاد الفنانين العرب ونقابة السينمائيين يرثيان أمير دولة الكويت

طرح الإعلان الرسمى لفيلم “كارت شحن” وطرحه بالسينمات 21 ديسمبر (فيديو)

قصة وأحداث مسلسل العودة لشريف سلامة ومواعيد عرضه والقنوات الناقلة

رامى عياش يطرح أغنية رومانسية بعنوان "ما بنساك" (فيديو)

طرح الإعلان التشويقى لفيلم "مقسوم" تمهيدًا لطرحه بالسينمات قريبًا

حدادًا على أمير الكويت.. تأجيل فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

تعرف على تفاصيل أغنية "قبل ما امشى" لبهاء سلطان قبل طرحها

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها طولكرم (فيديو)

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟