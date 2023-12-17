الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. تبدأ بعد قليل.. 10 محافظات تتأثر بالشبورة وانعدام الرؤية

الشبورة
الشبورة

تشهد 10 محافظات بجمهورية مصر العربية، بعد قليل، شبورة مائية، والتي تصل إلى درجة لحد الضباب وتتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية 

وتبدأ الشبورة في حدود الرابعة فجرا، وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق، الأمر الذي يتبعه تحذير عاجل للمواطنين في تلك المحافظات بالتحديد قائدي السيارات.

وبحسب غرف عمليات المحافظات، فإن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى 9 محافظات تبدأ من الساحل الشمالي مرورا إلى القاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

10 محافظات تتأثر بظاهرة الشبورة المائية 

- القاهرة 

- وسط سيناء

- بني سويف

- المنيا

- الفيوم

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

- الإسكندرية

- البحيرة

 

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