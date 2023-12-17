الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسى لـ "الشاهد": مؤشر الشمول المالى ارتفع من 9% إلى 57%

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مؤشر الشمول المالي ارتفع من 9% إلى 57%، لافتًا إلى أنها مؤشرات كبيرة وتحركات سريعة جدًا في وقت قصير، حيث أن نسبة الـ 9% كانت في عام 2017. 

 

وأضافت مرسي خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news، أن هناك تمكين اجتماعي واقتصادي للمرأة، لافتة إلى أن كل الوزارات تعمل على هذا.

 

 وتابعت:" نعم يوجد مشاكل في دخول المرأة إلى سوق العمل، وعدم الخروج منه من أجل البيئة التشريعية أو لأن القطاع الخاص يكون صعبًا بعض الشيء على المرأة، إنما يوجد سياسة حماية اجتماعية قوية، وهو شيء في غاية الأهمية أن تتبنى الدولة سياسة في القطاع الاجتماعي والصحي وسياسة في التمكينات المختلفة.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الشمول المالي مؤشرات الشمول المالى برنامج الشاهد الدكتور مايا مرسي التمكين الأقتصادي للمراه

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