عبدالرحيم على: إسرائيل تخطط لخلق نظام سياسى جديد فى غزة وتغيير ملامح الشرق الأوسط

قال الباحث السياسي عبدالرحيم علي، إن إعادة تشكيل منطقة الشرق الأوسط هو هدف إسرائيل من الحرب على غزة، لافتًا إلى أن إسـرائيل تخطط لخلق نظام سياسي جديد في غـزة وتغيير ملامح الشرق الأوسط.

وأضاف عبدالرحيم علي، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال، برنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصر وإيران وتركيا وإسرائيل، هي الجهات الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح عبدالرحيم علي، أن إسرائيل تعيش في بحر عداء داخل المنطقة العربية، وإيران تعيش في بحر عداء مع التيار السُني، لافتاُ إلى أن إيران حضرت من خلال حلفائها لضربة كبرى وهي "طوفان الأقصى" لتشغل إسرائيل عن الاهتمام بالمشروع النووي الإيراني لمدة سنة.

وأشار إلى أن هناك تقارير غربية تفيد بأن إيران تخطط لتوجيه ضربة لإسرائيل من خلال أذرعها في المنطقة لتشغلها عن المشروع النووي الإيراني، لافتًا إلى أن هناك تنسيق على أعلى مستوى من أجل ضربة كبرى وإلحاق الضرر بإسرائيل.