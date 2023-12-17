مايا مرسى لـ"الشاهد": التأمين الصحى الشامل سيعود بمنافع على المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مقولة صحة المرأة هي صحة مصر، هي جملة عظيمة لأن الأم لو صحتها جيدة ستكون الأسرة كلها جيدة، كما أن صحة الأم الجيدة قبل الحمل تؤدي لإنجاب طفل سليم.

وأضافت “مرسي”، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القاعدة في القرى والنجوع أن السيدات ينتظرن القوافل الطبية لمتابعة الكشف عليهن.

وعن مبادرة "صحة الأجنة"، قالت إنه ينطبق على صحة المرأة وكيف تأخذ بالها من صحتها ونظام غذائها حتى تكون صحة الجنين جيدة لحماية أطفالنا من التقزم وأمراض أخرى ممكن أن تصيب الأطفال، مؤكدة أن وزارة الصحة قدمت العديد من الخدمات للمرأة قبل الحمل ووقته وهي خدمات كثيرة.

وتابعت: “أننا دائمًا نتحدث عن الصحة والتعليم لأنهما في منتتهى الأهمية والتأمين الصحي الشامل كله سيعود بمنافع على المرأة".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.