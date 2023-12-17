عبدالرحيم علي: مصر هي قائدة العرب وعصية على أي مؤامرة

شدد الكاتب الصحفي والباحث عبد الرحيم علي، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، على ضرورة تكاتف الدول العربية مع مصر لمواجهة القادم، لافتًا إلى إن القتال في المنطقة قادم لا محالة، فالقادم صعب.

وأضاف الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، أن مصر هي قائدة العرب، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما أراد أن يخاطب العالم العربي جاء إلى جامعة القاهرة.

وأوضح أن ما قد تفعله مصر للأمة في لحظة ما من اللحظات يساوي 20 أو 30 ترليون دولار، وليس عدة مليارات في صورة مساعدات، لافتًا إلى أن مصر هي عمود الخيمة فإذا تعرضت لأذى سيتضرر العالم العربي أجمع، مؤكدًا أن مصر كبيرة وعصية على أي مؤامرة.

وأشار الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، على ضرورة النظر إلى التاريخ والماضي والحاضر والمستقبل الخاص بمصر، وعدم النظر إليها في لحظة من الزمن،، معقبًا: "اوعى تنظر إلى الحالة الاقتصادية المؤقتة لمصر، الوقوف في ظهر مصر أمر واجب، فأي عربي لا يقف في ظهر مصر فهو خاسر، وقوفك بجانب مصر هو واجب اللحظة فيما هو قادم من إعادة تشكيل المنطقة، لأن القادم صعب، ويحتاج إلى قوى كبيرة مثل مصر".