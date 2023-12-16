الأهلى فى المونديال| المارد الأحمر ينهى مرانه استعدادًا لمواجهة فلومينينسى

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مرانه الجماعي مساء اليوم السبت، والذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، استعدادًا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العلام للأندية 2023، والمقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وفي بداية المران حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين، من أجل الحديث عن بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال المباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية استمرت لنصف ساعة، تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد الجوهرة، ليصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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فيفا يعلن عن حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن عيين البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف في الدور ربع النهائي.

وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي في تمام الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل في نصف النهائي.

ويمتلك الحكم البولندي خبرة كبيرة، وسبق أن أدار نهائي كأس العالم الذي أقيم العام الماضي في قطر بين فرنسا والأرجنتين والذي انتهى بفوز الأرجنتين باللقب الثالث في تاريخها بركلات الترجيح.

كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي في الموسم الماضي، والذي حسمه السيتي بهدف دون رد.