ناجى الشهابى: المعركة الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد أى خروقات

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الانتخابات الرئاسية شهدت دورًا مؤثرًا للأحزاب السياسية لأنها شملت 3 رؤساء لأحزاب سياسية، كما أن المرشح المستقل عبدالفتاح السيسي، كان يدعمه 60 حزبًا.

المعركة الانتخابية كانت حزبية بامتيار

وأضاف خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية "المحور"، أن المعركة الانتخابية كانت حزبية بامتيار، فالأحزاب المصرية ألغت المقولة التي كانت تقال قديمًا حول أنها "ديكورية"، مشيرًا إلى أن حزب الجيل أقام 25 مؤتمرًا حاشدًا وكذلك الأحزاب الأخرى، مؤكدًا أن الأحزاب جميعها التزمت بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات في مسألة الدعاية ولم تكن هناك خروقات.

وتابع أن هذه الانتخابات كانت معركة انتخابية نزيهة وبعيدة عن أي خروقات تحدث في الانتخابات في مصر والعالم الغربي أيضًا.