باستضافة مصرية.. المنفى وصالح وحفتر يرحبون بالمشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة دون إقصاء

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، أهمية الجهود الرامية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة وأهمية دعم الحل الليبى / الليبي المتوازن بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبى لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.

جاء ذلك خلال اجتماعهم في القاهرة اليوم السبت.

ورحب المجتمعون بالمشاركة فى جولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا دون إقصاء لأى طرف، شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها، داعين بعثة الأمم المتحدة بضرورة إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار.

يأتي ذلك في إطار التشاور واللقاءات الدورية بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة أبو القاسم حفتر لمناقشة التطورات السياسية في المشهد السياسي الليبي، اليوم السبت، واستكمالًا للاجتماع الأول الذى عقده المجتمعون بمدينة بنغازي.