الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد الطاهرى: شعب مصر قد أبدى وعيًا وطنيًا عاليًا فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

أكد الإعلامي أحمد الطاهري، أن شعب مصر العظيم قد أبدى وعيًا وطنيًا عاليًا في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي سجلت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر السياسي.

وقال الطاهري، في برنامجه "كلام في السياسة"، الذي يبث على قناة "إكسترا نيوز"، إن الانتخابات الرئاسية شهدت مشاركة متنوعة وشاملة من جميع شرائح المجتمع المصري، سواء الشباب أو النساء أو المسنون أو المقيمون في الخارج أو الداخل، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس الحس المسئول للشعب المصري في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مصر.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية كانت حدثًا تاريخيًا، والتي أثبتت أن مصر قادرة على التغلب على أي رهان، وأن شعبها هو الرهان الحقيقي، وأنه لا يمكن لأحد أن يشك في ولاء وانتماء أبناء مصر لوطنهم.

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