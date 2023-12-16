كنائس التقويم الغربى تستعد للاحتفال بعيد الميلاد 24 ديسمبر.. والبابا أول المهنئين

تستعد الكنائس التى تتبع التقويم الغربى للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ تحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك والأنجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد فى ٢٤ ديسمبر الجارى.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء ٢٤ ديسمبر الجارى، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية، على أن يستقبل صباح ٢٥ ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد، بالدار البطريركية بكوبرى القبة، ويأتى على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون البطريركية، لـ«الدستور»: «ينهال علينا العديد من الأخبار يوميًا، كل ساعة خبر جديد، والكثير منها مقلق والقليل يحثنا على الفرح والرجاء.. ووسط هذا تنتظر الكنيسة إعلان الملائكة بصوت رقيق خبرًا مختلفًا، وهو ميلاد يسوع، الذى يشجعنا على أن ننظر للغد بتفاؤل، على المستويين الشخصى والكنسى».

وأوضح الأنبا: «مع فترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، نتمنى الأفضل لوطننا وللمواطن المصرى.. الكنيسة تصلى من أجل القيادات، ومن أجل كل شعبنا الحبيب».

ويترأس الدكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مساء ٢٤ ديسمبر الجارى، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، كما توفر الكنيسة خلال قداس العيد خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وتخصص ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وتبدأ فى الثامنة من مساء ٢٤ ديسمبر، احتفالات الكنيسة السريانية بعيد الميلاد المجيد برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة.

ويترأس المطران جورج شيحان، مطران المارون الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد فى العاشرة من مساء ٢٤ ديسمبر، كما يشارك المطران أبناء الإيبارشية الاحتفال بالعيد.

كما تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر بعيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق ٢٥ من ديسمبر الجارى وفقًا للتقويم الغربى، وذلك بعد مدة صوم دامت ٤٠ يومًا لتنتهى عقب انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد، برئاسة بطريرك الكنيسة، البابا ثيودوروس الثانى.

ومن المقرر أن يترأس ثيودوروس صلوات القداس الإلهى الاحتفالى، فى كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركى لطائفة الروم الأرثوذكس فى منطقة الحمزاوى بالقاهرة.

فيما يذهب البابا تواضروس الثانى، على رأس وفد من الكنيسة الأرثوذكسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، تتزين الكنائس وتوضع فى باحاتها الخارجية «ماكيتات» لمذود البقر الذى ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، إضافة إلى مجسمات وتماثيل تروى قصة الميلاد.

وتعرف ليلة عيد الميلاد المجيد باسم «برامون عيد الميلاد المجيد»، وفى العادة يكون البرامون يومًا واحدًا، لكن إذا وقع العيد يوم الإثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد فيكون البرامون يومى الجمعة والسبت.