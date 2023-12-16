السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"قطعته بالسكين".. اعترافات لص بورسعيد

جريدة الدستور

اعترافات صادمة من لص بورسعيد أمام هات التحقيق، حين بدأ رواية تفاصيل جريمته، قائلا: "وأنا بسرق في أحد المواطنين شاهدني وأراد الإمساك بي فقطعته بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزتي، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة الاتهامات الموجهة إليه".

كشف المتهم أنه مسجل خطر وله معلومات جنائية، وقد عاود ممارسة نشاطه الإجرامي، وتوجه لسرقة الباب الحديدي الخاص بأحد العقارات الملاصقة له، ولكنه أثناء ذلك فوجيء بجاره وقد شاهده أثناء محاولته فك الباب لسرقته.

وتابع حاول الموظف أن يقوم بدور الشهم، والإمساك به، فلم أعطه الفرصة لذلك، وعلى الفور أخرت مطواة كانت بحجوزتي وسددت له عدة طعنات أدت لإصابته إصابات شديدة، وعقب ذلك هربت من مكان الجريمة.

كان قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية قد تمكن من ضبط مسجل خطر أصاب موظف أثناء قيامه بسرقة باب حديدي في منطقة الضواحي بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

لص بورسعيد تفاصيل جريمته مسجل خطر قطاع الأمن العام وزارة الداخلية أمن بورسعيد

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