الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

الرياضة أخلاق.. الرياضة وسيلة للتعارف والمحبة بين الشعوب.. الرياضة وسيلة للتقارب في العادات والتقاليد بين الشعوب وشباب في مختلف الدول..

‏ولكن الأجواء قبل مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية كانت سيئة للغاية، والتي شهدت تراشقا كبيرا بين جماهير الناديين على السوشيال ميديا، وتحولت إلى تراشق وسباب بين جماهير الدولتين العربيتن الشقيقتين الكبيرتين، في مخالفة كبيرة لكل الأعراف الرياضية، وغياب الروح الرياضية، ومخالفة لكل روابط التآخي بين الأشقاء..

‏هل مباراة كرة قدم تجعل جماهير الناديين يتراشقون بالسباب، وبدأ جمهور اتحاد جدة بأنهم سيهزمون "الطعمية".. ورد عليهم جمهور مصر بعد المباراة بأن "الطعمية بالشطة هزمت الكبسة".. و"الكبسة باظت".. في مشهد مرفوض ولا يجوز بين الأشقاء العرب..

‏بصراحة السوشيال ميديا أشعلت التعصب والصراعات الجماهيرية وحولتها إلى سباب بين الشعوب العربية خاصة قبل المباريات المهمة بطريقة مخزية ولا تليق بالجماهير العربية المتحضرة..

‏وللأسف أن السوشيال ميديا اشعلت التعصب بين جماهير الأندية في الدولة الواحدة، وتقسم شعب الدولة الي احزاب متناحرة وتشعل السباب فيما بينهما قبل المباريات وبعدها، مثلما يحدث بين جمهور الأهلي والزمالك في مصر، وبين جمهور ناديي الهلال والاتحاد في السعودية، وغيرها من جماهير أكبر الاندية في الدول العربية الاخري..

‏من حق كل جمهور أن يحب ناديه ويتعصب له ولكن دون الإساءة للنادي الآخر أو الدولة الأخرى.. وعلينا ان نغير من ثقافتنا ونستفيد من جماهير أكبر الاندية في العالم مثل برشلونة وريال مدريد في إسبانيا أو ليفربول والسيتي والمان يونايتد اكبر أندية الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم.. كل جمهور يتعصب إلى ناديه ولكن دون الإساءة للنادي الآخر..

‏وبعيدا عن القلة القليلة المتعصبة من جماهير الاهلي واتحاد جدة، فقد أعجبني موقف مسئولي اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية في السعودية عندما قامت بالاحتفال مع جمهور الأهلي واذاعت أغاني مصرية حتي يحتفل لاعبي الاهلي ويرقصون مع جمهورهم ويرقصون بعد المباراة مباشرة..

وأعجبني موقف الإعلام السعودي الذي اشاد بفوز الأهلي الكبير على اتحاد جدة 1/3 ونشرت جريدة "اليوم السعودية" عنوان في صدر صفحاتها " خرج ممثلنا..والأهلي المصري أصبح أملنا " في تأكيد لدعم السعودية للاهلي باعتباره ممثل العرب في المونديال..

وأعجبني عنوان جريدة الرياضية السعودية " ليلة الجوهرة حمراء "

وهذا دور الإعلام المصري والسعودي الذي يعمل علي تقريب الشعوب الشقيقة، ونبذ التعصب الجماهيري، ودعم الروح الرياضية بين الشعوب العربية..

وجاء رد الصحف السعودية قاسي علي

‏المذيع وليد فراج في قناة ام بي سي السعودية الذي قال " انه عصر الكرة السعودية، وانتهي عصر الكرة المصرية ".. واعتقد ان وليد فراج خانه التوفيق الاعلامي، وتناسي ان الكرة ساحرة مستديرة ليس له نتائج ثابته..

وبعيدا عن الأجواء الجماهيرية والاعلامية قبل وبعد المباراة، سأتحدث عن بعض النقاط الفنية التي حسمت الفوز الكبير للاهلاوية، والتي تؤكدان الأهلي استحق هذا الفوز الكبير.. وتؤكد أن الأهلي أمامه فرصة تاريخية للفوز بكأس العالم بعد نادي فلومنينيسي البرازيلي في الدوري قبل النهائي والفوز علي مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي المونديال، خاصة ان السيتي يمر بظروف فنية صعبة وحالة عدم توزان مؤخرا..

باختصار ان الأهلي امامه فرصة كبيرة لتحقيق إنجاز عالمي بالفوز لكأس العالم للأندية ولكن بشرط أن يعالج كولر أخطائه، ويؤدي لاعبو النادي الأهلي المباراتين القادمتين بنفس الروح القتالية..

والحقيقة أن محمد الشناوي حارس الأهلي ساهم بدور كبير في الفوز علي الاتحاد، بعدما تصدي إلى ضربة جزاء التي سددها كريم بنزيمة وتصدق لأكثر من تصدية وانفراد وتصدى القائم لأكثر من كرة للاعبي الاتحاد، كلها كانت كفيلة بقلب موازين المباراة مبكرا لمصلحة اتحاد جدة..

ونجح لاعبو الأهلي في استغلال الفرص بخبرتهم ومهاراتهم الفردية، وسجلوا 3 أهداف مستحقة غالية..

و سهل لاعبو الاتحاد مهمة الاهلي خاصة النجوم المحترفين بقيادة كريم بنزيما وفابينيو وكانتي الذين ظهروا بتراخي وكان أدائهم متعجرف واختفوا نهائيا..

ولعب جمهور الأهلي والمصريين في السعودي دورا كبيرا في اشعال حماس لاعبي الاهلي وظهورهم بأفضل حالة في إستاد الجوهرة..

وكانت جماهير مصر كلها سعيدة بطرد موديست العجوز مهاجم الأهلي حتي لايشارك في المباراة القادمة، حيث يعتبره الجمهور عاله علي هجوم الفريق وهو واللاعب طاهر محمد طاهر الذي يصر كولر علي مشاركتهما في التشكيل..

بصراحة فوز الاهلي انقذ كولر من الجماهير الغاضبة والتي كانت ترفض اختيارات المدرب للتشكيل وتغييرات اثناء المباريات، خاصة بعد استبعاد اكرم توفيق وديانج من التشكيل امام الاتحاد.. وترفض الجماهير اخطاء كولر المتكررة والتي تسببت في تراجع نتائج الاهلي الاخيرة، ولم يحقق الفريق سوي 3 إنتصارات في اخر 11 مباراة..

في النهاية.. الاهلي فاز برجولة لاعبيه وعجرفة نجوم اتحاد جدة.. واصبحت فرصة الأهلي كبيرة في الفوز بكأس العالم للأندية بشرط أن يبتعد كولر أن تخريف الكروية في التشكيل وطريقة الأداء..

وأتمنى أن تستوعب الجماهير العربية درس التعصب والابتعاد عن السباب والشتائم ودعم التآخي والتواصل بين الأشقاء العرب حتى ننهض بالكرة العربية والوصول للعالمية..