نهى بكر: المرأة المصرية تحرص على التواجد بالاستحقاقات الدستورية

علقت الدكتورة نهي بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في الـ10 سنوات الماضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن المرأة المصرية تحرص دائمًا على التواجد بالاستحقاقات الدستورية.

وأضافت أن المرأة المصرية حاضرة بقوة في كل الاستحقاقات الدستورية وتتصدر المشهد الانتخابي، موضحة أن القيادة السياسية تراهن بقوة على ما تحمله المرأة المصرية من ثقافة وتنامي وعيها فيما يخص الحفاظ على كيان الدولة والحفاظ على مستقبلها ومستقبل أسرتها.

وأشارت، إلى أن المرأة المصرية دائمًا متواجدة في كل ما يخص الدولة وتحرص على التواجد من خلال نشاط الدولة في المجتمع المدني.