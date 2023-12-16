السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى عياش يطرح أغنية رومانسية بعنوان "ما بنساك" (فيديو)

رامي عياش
رامي عياش

طرح النجم اللبناني رامي عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024 عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وتتسم أغنية ما بنساك بالطابع الرومانسي، الذى يخطف القلوب، وقدمها رامى بأداء وإحساس عالٍ، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترالي عالمي بمشاركة 44 عازفًا، وتم استخدام بعض الآلات الموسيقية بفاعلية مؤثرة إلى حد الإبهار، وتم التسجيل بأحد استديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.


أغنية "ما بنساك" من ألحان رامي عياش وتعاون  فيها مع كل من الشاعر الغنائي مازن غنام والموزع الموسيقى ألكسندر ميساكيان.

النجم رامي عياش اغنية ما بنساك ما بنساك كييف يوتيوب

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