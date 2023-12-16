السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد حلمى رئيسًا لقطاع الناشئين.. أبرز قرارات مجلس إدارة الزمالك

مجلس إدارة نادي الزمالك
مجلس إدارة نادي الزمالك

اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم السبت لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:
- تعيين المستشار محمد نبيل محرم مديرًا تنفيذيًا للنادي.

- اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لكل الألعاب الرياضية بالنادي لموسم 2023/2024.

- إبرام واعتماد عقود اللاعبين المميزين مواليد 2005/2006 بفرق الناشئين لكرة القدم بالنادي وعددهم ١٨ لاعبًا.

- تعيين الأستاذ الدكتور محمد عمر سليمان، أستاذ طب وجراحة العظام بكلية طب القصر العيني مستشارًا طبيًا متطوعًا للنادي.

- اعتماد تحقيقات الإدارة القانونية بشأن مخالفات وتجاوزات بعض الأعضاء العاملين بالنادي وإيقاف من ثبت إدانته لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، وشمل الجزاء إيقاف أولياء الأمور حال وقوع المخالفة من الأبناء القصر وشمل القرار 14 عضوًا تأكيدًا لسياسة النادي في فرض النظام والانضباط.

- تعيين الكابتن محمد حلمي رئيسًا لقطاعات الناشئين لكرة القدم.

- اعتماد الهيكل الإداري للنادي والذي تم إعداده بمعرفة أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهيكلة الإدارية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم السبت على ملعب النادي استعدادًا للقاء ساجرادا الأنجولي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما حصل الأبيض على راحة بالأمس.

الزمالك حسين لبيب قرارات مجلس الإدارة محمد حلمي قطاع الناشئين

الأكثر قراءة

تظاهرات عارمة تجتاح إسرائيل لوقف القتال فى غزة

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

أزمة صحية لقائد لوتون تاون تتسبب في إيقاف مباراة فريقه ضد بورنموث

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟