قالت صحيفة ال cnn الامريكية ان أوكرانيا تطور مشكلة "الغرق وليس التلويح"، ومن الصعب أن نقول بوضوح مدى سوء سير الحرب، وإن تقديم تقييم علني صريح لمدى سوء سير الصراع يمكن أن يكون خطوة غير حكيمة لأنه يمكن أن يؤدي إلى استنزاف المعنويات والدعم.

وقالت الصحيفة الامريكية فى تقرير لها، أن بعد أن عزز أوباما قواته في أفغانستان، انخفض الدعم الشعبي على مر السنين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار إلى الواقعية بشأن الكيفية التي كانت تسير بها الحرب.

وإن العرض السيئ للغاية الذي قدمته أوكرانيا لمتاعبها يرجع في أغلبه إلى قصر نظر حلفائها، حيث ان الافتقار إلى الفهم في أجزاء من الكونجرس الأمريكي أمر مذهل، واقترح أحد أعضاء الكونجرس هذا الأسبوع أن أوكرانيا يجب أن تحدد ثمنًا محددًا وهدفًا محددًا وبسيطًا. إنه لأمر مذهل، بعد حربين أمريكيتين اختارتهما الولايات المتحدة خلال عقدين من الزمن، وكلفتهما تريليونات الدولارات، أن تكون ذاكرة الكونجرس قصيرة للغاية، وأن الفهم محدود للغاية.

وبدلًا من ذلك، تشير كييف باستمرار إلى النجاحات الماضية والأهداف المستقبلية، لقد استعادوا حوالي نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا العام الماضي؛ لقد ألحقوا الضرر بحضورها في البحر الأسود بشكل استراتيجي. وقال زيلينسكي إن لديهم خطة لعام 2024، لكنها سرية.

ومع ذلك، في الحقيقة، ينبغي أن يكون العنوان الأكثر فائدة بالنسبة لكييف هو مدى كآبة الخطوط الأمامية بالنسبة لهم الآن. وفي كل اتجاه تقريبًا، الأخبار قاتمة. تقوم القوات الروسية بتفكيك أجزاء من مدينة أفدييفكا الشرقية، وهي مدينة أخرى تبدو موسكو راضية بإزهاق آلاف الأرواح فيها على الرغم من أهميتها الضئيلة. وعلى طول خط المواجهة في زابوريزهيا، حيث كان الهجوم المضاد مركزًا ولكنه بطيء وغير مجزٍ في نهاية المطاف، عادت الوحدات الروسية بقوة متجددة وأصبح الدفاع مكلفًا بالنسبة لأوكرانيا.