القاهرة الإخبارية: إسقاط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون فى البحر الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت عن إسقاط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر.

وكانت قد نوه بيان للبيت الأبيض أن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين المستمرة، الأمر الذي يهدد الملاحة البحرية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن فرقة العمل البحرية في الأيام المقبلة، والتي تتصدى لهجمات الحوثيين على السفن البحرية.