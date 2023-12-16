السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: إسقاط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون فى البحر الأحمر

الحوثيون
الحوثيون

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت عن إسقاط 14 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باليمن في البحر الأحمر.

وكانت قد نوه بيان للبيت الأبيض أن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين المستمرة، الأمر الذي يهدد الملاحة البحرية.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن فرقة العمل البحرية في الأيام المقبلة، والتي تتصدى لهجمات الحوثيين على السفن البحرية.

القاهرة الإخبارية الحوثيون مدمرة بحرية أمريكية قناة القاهرة الإخبارية القيادة المركزية الأمريكية البيت الأبيض

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: 19088 شهيدًا منذ بدء الاحتلال على غزة

مراسل القاهرة الإخبارية: مظاهرة حاشدة للشعب اليونانى ونواب البرلمان أمام سفارة إسرائيل بأثينا

مايا مرسى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى فى كل خطاباته دائمًا ما يصف السيدة المصرية بـ"العظيمة"

مايا مرسى لـ"الشاهد": الرئيس السيسى حافظ على مكتسبات المرأة المصرية

مايا مرسى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو كانت نُصرة كبيرة للمرأة المصرية

طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية على حيى الدرج والتفاح شرق غزة

البيت الأبيض: عبور السفن التجارية فى البحر الأحمر أصبح خطرًا

القاهرة الإخبارية: عائلات إسرائيلية تتظاهر فى تل أبيب احتجاجا على قتل الجيش 3 محتجزين

الأكثر قراءة

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

إسرائيل تبحث استئناف مفاوضات صفقة جديدة لتبادل الأسرى فى غزة

معلومات عن أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح (فيديو)

كيف تتصدى حماس لضربات "الميركافا".. قوة الاحتلال الضاربة فى غزة

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين في غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

د. منى حلمى

لا تصارع الخنازير

جلال حمام

بايدن يدفع الثمن!

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين في غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟