مراسل القاهرة الإخبارية: مظاهرة حاشدة للشعب اليونانى ونواب البرلمان أمام سفارة إسرائيل بأثينا

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبدالستار بركات، أن الشعب اليوناني، وعددًا من نواب البرلمان، نظموا تظاهرة أمام سفارة الكيان الصهيوني بأثينا، بسبب الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المتظاهرين طالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى أن تكون دولة فلسطين حرة مستقلة وفقًا لمعاهدة عام 1967.

كما طالب المتظاهرون بضرورة اتخاذ الحكومة اليونانية عددا من الإجراءات التي تعبّر عن رفضها ما يحدث في قطاع غزة، والتي تتمثل في طرد السفير الإسرائيلي، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن الصحف اليونانية تناولت التظاهرات بشكل إيجابي، منوها بأنها في بداية الأزمة الفلسطينية كانت منحازة مع الجانب الإسرائيلي، ولكن في الوقت الراهن تحول الموقف بشكل كبير.