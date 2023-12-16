الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: نتواصل بطواقمنا باللاسلكى بعد قطع الاتصالات فى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي قطع كل الاتصالات في قطاع غزة.

وأضافت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم هو الثالث لانقطاع الاتصالات عن قطاع غزة، وهي الفترة الأطول منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني منقطع عن الاتصال مع طواقمه في قطاع غزة، والوسيلة الوحيدة للاتصال والحصول على معلومات عن طريق الأجهزة اللاسلكية المعرضة لتشويش وتقطع دائم.

الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه صعوبات جسيمة في الوصول إلى الجرحى والمصابين

وتابع أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر وغيرهم من مزودي الخدمة يواجهون الآن صعوبات جسيمة في الوصول إلى الجرحى والمصابين في الوقت المناسب؛ بسبب عدم قدرة المواطنين على الاتصال بخدمة الإسعاف والطوارئ جراء قطع سلطات الاحتلال الاتصالات بشكل كامل.

وأردفت: "كل الخطوط الأرضية الخلوية وحتى الإنترنت كلها منقطعة، وسيارات الإسعاف تتبع أصوات الانفجارات والقصف وتحاول الوصول بالسرعة الممكنة إلى المصابين والجرحى".

وأكدت أن الهلال الأحمر الفلسطيني وزع سيارات الإسعاف بشكل استراتيجي على المستشفيات في المحافظات، لكن نتيجة انقطاع الاتصالات تشهد طواقم الإسعاف تحديات جسيمة تؤخر من وصولها إلى المصابين والجرحى، وتحرم المرضى من الحصول على خدمة الإسعاف.

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