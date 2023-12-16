الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الروسى بوتين يترشح كـ"مستقل" بالانتخابات الرئاسية مارس 2024

بوتين
بوتين

قالت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، إن أنصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاموا بترشيحه رسميًا كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث جمع بوتين أكثر من 300 ألف توقيع. 

حيث يخوض بوتين الانتخابات كمستقل في شهر مارس 2024، وهي الانتخابات التي من المؤكد أنه سيفوز بها، وسبق له أن ترشح كمرشح مستقل في عام 2018 وفق ما أوردته الجارديان. 

وبموجب قانون الانتخابات الروسي، يجب أن يتم ترشيح المرشحين المستقلين من قبل مجموعة من 500 مؤيد على الأقل ويجب أن يجمعوا ما لا يقل عن 300 ألف توقيع لدعمهم.

وتم ترشيح بوتين من قبل مجموعة ضمت كبار المسئولين من حزب روسيا المتحدة الحاكم، وشخصيات عامة من بينهم ممثلون ومغنون ورياضيون روس.

وأعلن ميخائيل كوزنتسوف، رئيس اللجنة التنفيذية للائتلاف السياسي الذي أسسه بوتين، الجبهة الشعبية، عودته بالإجماع.

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وبموجب الإصلاحات الدستورية التي نظمها، قد يسعى الرئيس البالغ من العمر 71 عامًا إلى فترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية العام المقبل، مما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

ويبدو أن بداية ولاية بوتين الخامسة في مارس أمر لا مفر منه تقريبًا، وذلك بسبب السيطرة المشددة على النظام السياسي في روسيا والتي أسسها خلال السنوات الأربع والعشرين التي قضاها في السلطة. 

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ميرونوف، وهو سياسي كبير من حزب روسيا العادلة الذي يدعم بوتين، قوله إن بوتين سيرشح نفسه كمستقل وسيتم جمع التوقيعات لدعمه.

وتعرضت أوكرانيا هذا الأسبوع لهجوم إلكتروني استمر 48 ساعة، حيث تقول المملكة المتحدة إنه ربما كان واحدًا من الهجمات الإلكترونية التخريبية الأكثر تأثيرًا على الشبكات الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية واسعة النطاق. 

فلاديمير بوتين أنصار مرشح مستقل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 300 ألف توقيعا لجارديان

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