السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جريليتش وألفاريز يقودان هجوم مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره كريستال بالاس، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – ناثان آكي - يوشكو جفارديول.

خط وسط الملعب: رودري - ريكو لويس - بيرناردو سيلفا.

في خط الهجوم: فيل فودين - جاك جريليتش - جوليان ألفاريز.

 

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ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في  المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين، وأرسنال صاحب الوصافة برصيد 36 نقطة.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في  المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة.

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