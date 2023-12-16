السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ضمن مشروع "أهل مصر"..

لقاء عن الذكاء الاصطناعي في أولى فعاليات ملتقى "ثقافة المرأة الحدودية" بأسوان

ملتقى ثقافة المرأة
ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان

شهدت المدينة الشبابية بأسوان، صباح اليوم السبت، أولى لقاءات البرنامج التدريبي "استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال"، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

كما تستضيف به 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 24  ديسمبر الجاري.

 التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال

في حديثها؛ أوضحت الدكتورة مني طمان، محاضر واستشاري في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي محاكاة للإنسان عن طريق تخزين البيانات التي ينتج عنها معلومات، ثم يقوم بأخذ القرار وتنفيذه، مثل المهارات العقلية للإنسان، ولكنه يتميز بقدرته على عدم النسيان، وتحمله لعدد كبير هائل جدا في تخزين البيانات، وأنه بمثابة البترول القادم للدول.

وأضافت أن بداية ظهور الذكاء الاصطناعي كان بفترة جائحة كورونا فأصبحت جميع المعاملات عن طريق الأونلاين، وأن له الكثير من الاستخدامات في عدد من المجالات وهو المستقبل لريادة الأعمال، سواء منتج أدبي أو منتجات هاند ميد، فلابد من مواكبة سوق العمل والتطور التكنولوجي، كما تحدثت عن دور التحول الرقمي في ريادة الأعمال، واستخدامه في التسويق الإلكتروني، لانه يوفر وقتا كبيرا، ومجهودا أقل، وأرخص ماديا عن طريق استخدام المتجر الإلكتروني في البيع والشراء.

وباستخدام الداتا شو؛ عرضت بعض الفيديوهات المعبرة عن دور الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات، باستخدام الروبوت، كما قامت بتطبيق الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام برنامج "canva" والتعرف على مميزاته وتوافر العديد من التصميمات المتنوعة والقوالب الجاهزة، كما يتوفر به تنفيذ تصميمات جديدة والتعلم عليها لاستخدامها في تصميم البوستر، اللوجو، وغيرها من المميزات، حيث يمكن إضافة أشكال وصور، وكتابة نصوص بأنواع كثيرة من خطوط اللغة العربية، وبه الكثير من المقترحات والمميزات المتعددة.

وعن استخدام البرنامج؛ تحدثت ياسمين سيد صادق من محافظة أسوان أنها بالفعل استخدمت البرنامج لتنفيذ تصميمات لمركز تعليمي تقوم بإدارته، بينما تستخدم الطالبة روان محمد الفاتح البرنامج في تصميم بوسترات للصفحة الرسمية للكلية التي تدرس بها ولم تجد صعوبة كبيرة في استخدامه خاصة أنه يمتاز بالسرعة والدقة.

ومن جهتها؛ ناقشت الدكتورة دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، مع الفتيات المشروعات التسويقية وكيفية تنفيذها وما الأسباب التي تعوق تنفيذها، وتعددت الآراء بعدم توافر رأس المال، وعدم الإلمام بمهارة التسويق وكيفية دراسة السوق واحتياجاته، أو الخوف من المغامرة، وطالبتهم بضرورة التعلم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لما له أهمية كبيرة في مجال التسويق الإلكتروني.

يشرف على فعاليات الملتقى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.

ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان
ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان
ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان
ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان
ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان
ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان
ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان
ملتقى ثقافة المرأة الحدودية بأسوان
المدينة الشبابية بأسوان استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق الإلكتروني وريادة الأعمال الذكاء الاصطناعي التسويق الإلكتروني الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة أهل مصر الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة

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