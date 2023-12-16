السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل أول النواب ناعيًا أمير دولة الكويت: كان نموذجًا للقائد الحكيم المحب لوطنه 

الشيخ  نواف الأحمد
الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح

نعي المستشار أحمد سعد الدين  وكيل أول مجلس النواب بخالص الحزن والأسي الشيخ  نواف الأحمد الجابر الصباح فقيد الأمتين العربية والإسلامية أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي وافته المنية اليوم السبت السادس عشر من ديسمبر الجاري،  ليلقي ربه راضيًا مرضيًا بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات؛ قاد خلالها مسيرة الـنهضة والتنمية والتحديث لدولة الكويت الشقيقة، أدي أمانته بكل  وطنية،إخلاص وكان حاضرًا فاعلًا،وسندًا دافعًا في كافة القضايا  العربية والإسلامية.

وتابع المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لقد كان الفقيد الكريم  نموذجًا ملهمًا للقائد  الحكيم الواعي بقضايا بلاده المنشغل بهموم محيطه العربي والإسلامي ،وكان له مواقفه التاريخية البارزة في دعم ومساندة القضايا العربية والإسلامية وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. 

واذ يتقدم المستشار أحمد سعد الدين وكيل اول النواب بخالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً ًوشعبًا  في هذا المصاب الجلل فإنه يتضرع إليّ الله العلي القدير  أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يحفظ الله الكويت الشقيق من كل مكروه وسوء.

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