مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على أمير الكويت

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تنكيس أعلام المجلس من أعلى مقره ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حدادًا على أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم.

وكان نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيق، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم المستشار (عبدالرازق) باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده وللامة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.