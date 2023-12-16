السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادًا على أمير الكويت

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تنكيس أعلام المجلس من أعلى مقره ابتداءً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حدادًا على  أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم.

وكان نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيق، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم المستشار (عبدالرازق) باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص التعازي للاشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا في وفاة أمير البلاد بعد ما قدمه لبلده وللامة العربية والإسلامية من جهد وعطاء خلال مسيرة ثرية سيذكرها له الجميع داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ تنكيس أعلام الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الكويت

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