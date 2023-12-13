الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل أول مجلس النواب: مصر مقبلة على ممارسة سياسية حزبية وديمقراطية جديدة

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

أكد وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته  الانتخابات الرئاسية من خلال المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من المصريين فيها مقارنة بأي استحقاقات انتخابية سابقة، فإن مصر مقبلة على ممارسة سياسية حزبية وديمقراطية جديدة ستجعل من مصر واحدة من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله.

نجاح الانتخابات الرئاسية 

وقال سعدالدين- في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء- إن النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الرئاسية كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة، تتمثل الأولى في أن الشعب المصري العظيم لديه وعي وإدراك كاملان بأن هناك العديد من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمعقدة، والتي تحتم استمرار تماسك وحدة المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

رئيس حزب المصريين الأحرار: مشاركة متميزة من «سيدات مصر» فى انتخابات الرئاسة 2024

مرشحو الانتخابات الرئاسية 

وأضاف أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن هناك 4 مرشحين يتنافسون فيها منهم مرشح مستقل و3 ينتمون إلى أحزاب سياسية، وأهم مكسب في هذه الانتخابات هو أن المواطن المصري تعرف على دور الأحزاب السياسية في إثراء الحياة السياسية، وهذا الأمر جعل غالبية المصريين ممن لهم حق الانتخاب يخرجون في طوابير طويلة، ويكفي مصر شرفًا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن الحقيقة الثالثة تتمثل في أن المصريين وجّهوا صفعة قوية لكل من طالبوا من قوى الشر والإرهاب والظلام من المصريين بمقاطعة هذه الانتخابات.

وتابع سعدالدين أن الحقيقة الرابعة تتمثل في ثقة المصريين وبلا حدود في القضاء المصري الشامخ وحرصه على نزاهة جميع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات والمجالس الشعبية المحلية القادمة من خلال وجود قاضٍ على كل صندوق انتخابي، موجهًا تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر الشرفاء على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذه الانتخابات.

txt

عضو بـ"الشيوخ": الانتخابات الرئاسية أفرزت واقعًا جديدًا عنوانه الأمل

نسبة المشاركة في الانتخابات 

وأردف وكيل أول مجلس النواب قائلًا: "إن الحقيقة الخامسة تتمثل في حرص المصريين على استمرار دعمهم للدولة المصرية للحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار في كل ربوع مصر"، موجهًا تحية قلبية لكل المصريين من الرجال والنساء والشباب على مشاركتهم الواسعة فى هذه الانتخابات، ومشيدًا بالجهود العظيمة للأجهزة الأمنية في تأمين هذه الانتخابات ومساندة كبار السن وذوي الهمم في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأعرب سعدالدين عن سعادته الغامرة بالمشاهد الإنسانية الرائعة وتلاحم كل المصريين في هذا العرس الديمقراطي الرائع الذي انبهر به العالم كله، قائلًا: "إن هذه الانتخابات كانت ناجحة وباعتراف جميع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية، حيث لم يتم رصد أي مخالفات على مدى الـ3 أيام التي تمت فيها هذه الانتخابات".

الانتخابات الرئاسية استحقاقات انتخابية مجلس النواب المشاركة في الانتخابات وكيل مجلس النواب

مواد متعلقة

وزير فلسطينى: احتجاز الاحتلال 142 سيدة مع أطفالهن الرضع بغزة جريمة وحشية

الخارجية الأمريكية تؤكد ضرورة التوصل لهدن إنسانية جديدة فى قطاع غزة

البنك الدولي: 10 مليارات دولار زيادة في تمويلات المناخ للشرق الأوسط بحلول 2025

مصر تفوز بالمركز الثاني بمسابقة الإدارة المبتكرة للجمعية الإفريقية للإدارة العامة

"الجارديان" تسلط الضوء على تأييد الأمم المتحدة وقف إطلاق النار فى غزة

الخميس.. أوبرا الاسكندرية تحتفي بمرور 125 عامًا على ميلاد أم كلثوم

عرس ديمقراطي مهيب.. ختام انتخابات الرئاسة حديث الصحف

جامعة الإسكندرية: مشاركة الشباب بالانتخابات الرئاسية جزء رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. الفصائل الفلسطينية توجه ضربة قوية لقوات الاحتلال فى وسط غزة

بالأسماء.. تكليفات جديدة في شركات البترول والتعدين بعد عودة "الملا"

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يحتجز طواقم طبية وجرحى ويقتادهم خارج مستشفى كمال عدوان

بـ "مياه البحر".. ما هي خطة إسرائيل هدم أنفاق غزة؟ وما تحدياتها؟

عاجل.. تفاصيل مقتل عسكريين إسرائيليين بالشجاعية وإقرار الاحتلال بصعوبة المعارك