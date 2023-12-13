وكيل أول مجلس النواب: مصر مقبلة على ممارسة سياسية حزبية وديمقراطية جديدة

أكد وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الرئاسية من خلال المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من المصريين فيها مقارنة بأي استحقاقات انتخابية سابقة، فإن مصر مقبلة على ممارسة سياسية حزبية وديمقراطية جديدة ستجعل من مصر واحدة من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم كله.

نجاح الانتخابات الرئاسية

وقال سعدالدين- في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء- إن النجاح الكبير الذي حققته الانتخابات الرئاسية كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة، تتمثل الأولى في أن الشعب المصري العظيم لديه وعي وإدراك كاملان بأن هناك العديد من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمعقدة، والتي تحتم استمرار تماسك وحدة المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.

مرشحو الانتخابات الرئاسية

وأضاف أن الحقيقة الثانية تتمثل في أن هناك 4 مرشحين يتنافسون فيها منهم مرشح مستقل و3 ينتمون إلى أحزاب سياسية، وأهم مكسب في هذه الانتخابات هو أن المواطن المصري تعرف على دور الأحزاب السياسية في إثراء الحياة السياسية، وهذا الأمر جعل غالبية المصريين ممن لهم حق الانتخاب يخرجون في طوابير طويلة، ويكفي مصر شرفًا أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الأكبر في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أن الحقيقة الثالثة تتمثل في أن المصريين وجّهوا صفعة قوية لكل من طالبوا من قوى الشر والإرهاب والظلام من المصريين بمقاطعة هذه الانتخابات.

وتابع سعدالدين أن الحقيقة الرابعة تتمثل في ثقة المصريين وبلا حدود في القضاء المصري الشامخ وحرصه على نزاهة جميع الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات والمجالس الشعبية المحلية القادمة من خلال وجود قاضٍ على كل صندوق انتخابي، موجهًا تحية قلبية للهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر الشرفاء على جهودهم الكبيرة في إنجاح هذه الانتخابات.

نسبة المشاركة في الانتخابات

وأردف وكيل أول مجلس النواب قائلًا: "إن الحقيقة الخامسة تتمثل في حرص المصريين على استمرار دعمهم للدولة المصرية للحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار في كل ربوع مصر"، موجهًا تحية قلبية لكل المصريين من الرجال والنساء والشباب على مشاركتهم الواسعة فى هذه الانتخابات، ومشيدًا بالجهود العظيمة للأجهزة الأمنية في تأمين هذه الانتخابات ومساندة كبار السن وذوي الهمم في الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وأعرب سعدالدين عن سعادته الغامرة بالمشاهد الإنسانية الرائعة وتلاحم كل المصريين في هذا العرس الديمقراطي الرائع الذي انبهر به العالم كله، قائلًا: "إن هذه الانتخابات كانت ناجحة وباعتراف جميع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني الإقليمية والعربية والدولية، حيث لم يتم رصد أي مخالفات على مدى الـ3 أيام التي تمت فيها هذه الانتخابات".