قائد لواء جولانى الإسرائيلى الأسبق: خسرنا ربع قواتنا بمعارك غزة

قال قائد لواء جولانى الإسرائيلي الأسبق إن الاحتلال خسر ربع قواته في معارك غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

والأربعاء الماضي أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 10 من أفراده أغلبيتهم من الضباط في معارك شمالي غزة.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عدد من ضبّاط، منهم قائد الفرقة 13 في لواء جولاني، المقدّم تومر غرينبرغ، وقائد سرية في "الفرفة 13" في لواء "جولاني"، الرائد روعي ميلداسي، وقائد سرية في "الفرفة 51" في لواء جولاني، الرائد موشه أفراهام بار أون.