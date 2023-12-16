السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي قبل سفره للإمارات؟.. "الدستور" تكشف

الخطيب
الخطيب

طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر وأفراد البعثة برئاسة خالد مرتجي إيقاف الاحتفالات عقب الفوز بثلاثية أهداف مقابل هدف علي حساب اتحاد جدة السعودي.

وكشف مصدر بالـأهلي لـ«الدستور» أن الخطيب طلب من اللاعبين ضرورة التركيز في مباراة فلومينيسي البرازيلي المرتقبة بعد غد الإثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية لأنها بوابة الوصول إلى أفضل إنجاز تاريخي للجيل الحالي حالة التأهل لنهائي مونديال الأندية. 

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي أكد للاعبين والجهاز الفني أهمية إغلاق صفحة اتحاد جدة بعد الاحتفالات أمس والتركيز في مباراة الإثنين أمام البطل البرازيلي لاننا سنواجه منافس قوي سيكون لديه دوافع الفوز للتأهل أيضا إلى المباراة النهائية.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب سوف يغادر إلى الإمارات في رحلة علاجية سريعة على أن يعود إلى جدة الإثنين لحضور مباراة نصف النهائي أمام بطل البرازيل.

 في المقابل، يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق فلومينيسي البرازيلي المنتظر مواجهته بعد غد الإثنين في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كما يبدأ كولر دراسة فريق فلومينيسي البرازيلي بالفيديو استعدادًا لمواجهة الفريقين المرتقبة بعد غد الإثنين في قبل نهائي كأس العالم للأندية.

الشحات يسجل في أربع نسخ بكأس العالم للأندية

 وكان حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل هوايته في كأس العالم للأندية ‏بتسجيله مساء أمس الهدف الثاني للأهلي في شباك فريق اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.‏

وسجل الشحات في أربع نسخ مختلفة بكأس العالم للأندية، وكانت البداية في رحلته الاحترافية ‏مع نادي العين الإماراتي حيث سجل في نسخة 2018، وعقب انتقاله للأهلي سجل في ثلاث ‏نسخ مع الفريق 2021، و2022، و2023.‏

ونجح الشحات في معادلة رقم كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة بالتسجيل في أربع نسخ مختلفة ‏لبطولة كأس العالم للأندية، حيث سجل اللاعب الفرنسي ثلاث مرات مع ريال مدريد قبل أن ‏يواصل تسجيله مع اتحاد جدة في النسخة الحالية من مونديال الأندية المقام في السعودية. ‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

محمود الخطيب الاهلى اتحاد جدة السعودي فلومينيسي البرازيلي كولر

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