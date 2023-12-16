عيد الميلاد 2023.. تفاصيل خطة الكنائس التي تتبع التقويم الغربي للاحتفال بالعيد

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات الكنائس المصرية التي تتبع التقويم الغربي، بعيد الميلاد المجيد 2023.

وتستعد الكنائس المسيحية الني تتبع التقويم الغربي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، إذ تحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك والانجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى فى ٢٤ ديسمبر الجارى.

فيترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء ٢٤ ديسمبر الجارى، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية.

على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثاني.

ومن جهته قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون البطريركية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تنهال علينا العديد من الاخبار يوميا، كل ساعة خبر جديد. العديد منها مقلق والقليل يحثنا على الفرح والرجاء.

وتابع: وسط هذا تنتظر الكنيسة إعلان الملائكة بصوت رقيق خبر مختلف، بمانشيت مختلف، بكلمات مختلفة، بمحتوى مختلف: ميلاد طفل وسيدعى يسوع، ميلاد يشجعنا على ان ننظر للغد بتفائل، على المستوى الشخصي والكنسي وايضا المجتمع.

وأوضح: فمع فترة رئاسية جديدة، للرئيس عبّد الفتاح السيسي نتمنى الأفضل لوطننا وللمواطن المصري. الكنيسة تصلي من اجل القيادات ومن اجل كل شعبنا الحبيب.

من جانبه يترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مساء الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، كما توفر الكنيسة خلال قداس العيد خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى شاشات لعرض وبث قداس عيد الميلاد المجيد.

فيما تبدأ في الثامنة من مساء٢٤ ديسمبر احتفالات الكنيسة السريانية بعيد الميلاد المجيد برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة.

يأتي ذلك وسط أجواء احتفالية تملؤها الفرحة بين المصلين بعد أن يستقبل الربان القيادات والمسؤولين من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر الذين يحضروا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

بدوره، يترأس المطران جورج شيحان، مطران المارون الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد المجيد في العاشرة من مساء 24 ديسمبر، كما يشارك المطران أبناء الإيبارشية الاحتفال بالعيد.

وعلى صعيد أخر، تحتفل كنيسة روم الأرثوذكس في مصر بعيد الميلاد المجيد، يوم الأحد الموافق 25 من ديسمبر الجاري وفقًا للتقويم الغربي، وذلك بعد مدة صوم دامت 40 يومًا لتنتهي عقب انتهاء قداس عيد الميلاد المجيد، برأسة بطريرك الكنيسة البابا ثيودوروس الثاني.

ومن المقرر أن يترأس قداسته صباح هذا اليوم صلوات القداس الإلهي الاحتفالي، في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي لطائفة الروم الأرثوذكس في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

فيما يقوم البابا تواضروس الثاني على راس وفد من الكنيسة الأرثوذكسية بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

برمون عيد الميلاد المجيد

وتعرَف ليلة عيد الميلاد المجيد، باسم «برامون عيد الميلاد المجيد»، وفي العادة يكون البرامون يومًا واحدًا، لكن إذا وقع العيد يوم الإثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.

ويصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال إبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون، ويصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال «مرد الإبركسيس» الخاص بالبرامون، و«الأسبسمس» والقسمة الخاصة بالعيد ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.