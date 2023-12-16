السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأسقفية" تحتفل بترانيم الميلاد على أضواء الشموع

احتفال الكنيسة الأسقفية
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح على أضواء الشموع، حيث أنه احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءات من الكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى كلمته: إن المسيح دُعىّ إسمهِ رئيس السلام، إذ جاء ليعطي شعبهُ السلام ويكون مرشدهم.

وذكر رئيس الأساقفة:  من الممكن أن نواجهه صعوبات في الحياة، ولكن جاء الله ليعيننا على تخطي هذه الصعوبات، مضيفًا: إن المسيح لديه خطة لحياتنا، حيث أن كل شئ يحدث في الوقت المناسب الذي يختارهُ الله.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن الله دائمًا لديه خطة لحياتنا وهو يعمل في الوقت المناسب ليكون لنا حياة أفضل، مؤكدًا: عندما نعرف خطة الله لحياتنا فهذه أول خطوة ليكون لنا سلام مع الله.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا: أن يرشدنا الله في حياتنا، ويعطينا السلام.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل  بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

من جانبه يترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مساء الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، كما  توفر الكنيسة خلال قداس العيد خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى شاشات لعرض وبث قداس عيد الميلاد المجيد.

وخلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تتزين الكنائس بزينة الميلاد وتوضع في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

برمون عيد الميلاد المجيد

وتعرَف ليلة عيد الميلاد المجيد، باسم «برامون عيد الميلاد المجيد»، وفي العادة يكون البرامون يومًا واحدًا، لكن إذا وقع العيد يوم الإثنين فيكون البرامون أيام الجمعة والسبت والأحد، وإذا وقع العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي الجمعة والسبت.

يصلى بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال إبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون، ويصلى القداس كما هو معتاد في الأيام السنوية مع ملاحظة أن يقال «مرد الإبركسيس» الخاص بالبرامون، و«الأسبسمس» والقسمة الخاصة بالعيد ويجب أن يكون قداس البرامون متأخرًا لأنه صوم انقطاعي، ما عدا إذا وقع يوم السبت أو الأحد.

احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح
الكنيسة الأسقفية لأسقفية الأنجليكانية بميلاد المسيح بكاتدرائية جميع القديسين جميع القديسين الأسقفية الزمالك

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