السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تزامنا مع انتشارها في فصل الشتاء.. نصائح للتخلص من قشرة الرأس

قشرة الرأس
قشرة الرأس

مع انتشار قشرة الرأس في فصل الشتاء، يصبح البحث عن الطرق الفعالة للتخلص منها أمرًا هامًا للكثيرين، وتعتبر قشرة الرأس مشكلة شائعة تؤثر على الكثير من الأشخاص، ولكن باتباع بعض النصائح يمكن التغلب عليها بسهولة. 

في هذا التقرير، نستعرض بعض النصائح الفعالة للتخلص من قشرة الرأس خلال فصل الشتاء.

استخدام الشامبو المناسب: اختيار شامبو مضاد للقشرة يحتوي على المكونات المضادة للفطريات، مثل الزيوت الطبيعية مثل زيت الشجرة، والزيوت الأساسية كزيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي.

الحفاظ على نظافة الشعر: غسل الشعر بانتظام وبلطف، مع تجنب استخدام الماء المرتفع درجة الحرارة، لأنه يمكن أن يزيد من جفاف فروة الرأس.

تجنب المنتجات الكيميائية القاسية: تجنب الشامبوهات والمنتجات الشعرية التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو الكحول، حيث يمكن أن تزيد من جفاف فروة الرأس.

التغذية الصحية: تناول غذاء متوازن وغني بالفيتامينات والمعادن، مثل الأطعمة الغنية بفيتامين بي والزنك.

تجنب الإجهاد: الحفاظ على مستويات الإجهاد منخفضة قدر الإمكان، حيث يمكن أن يزيد الإجهاد من حدة قشرة الرأس.

استخدام الزيوت الطبيعية: تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لترطيب الفروة والتخلص من القشرة.

الحفاظ على الرطوبة: استخدام مرطب للفروة في فصل الشتاء للحفاظ على رطوبتها.

ما الأسباب وراء تلف الشعر خلال فصل الشتاء؟

أضرار قشرة الرأس: 

حكة الفروة: قشرة الرأس قد تسبب حكة شديدة وتهيّجًا في فروة الرأس، مما يؤدي إلى شعور بالإزعاج والتوتر.

ظهور القشرة في الشعر: يمكن أن تتساقط قشرة الرأس وتظهر على الشعر، مما يمكن أن يكون محرجًا من الناحية الجمالية.

زيادة الدهون في الشعر: قد تسبب بعض حالات قشرة الرأس زيادة في إفراز الدهون في فروة الرأس، مما يجعل الشعر يبدو دهنيًا وغير صحي.

تأثير نفسي: في بعض الحالات، قد تؤثر قشرة الرأس على الثقة بالنفس وتسبب الاستياء والضغط النفسي.

الإصابة بالالتهابات: قد تؤدي حالات شديدة من قشرة الرأس إلى التهابات الجلد والفروة، وهذا يمكن أن يكون مؤلمًا ويتطلب العناية الطبية

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ما الأسباب وراء تلف الشعر خلال فصل الشتاء؟

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