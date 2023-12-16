السبت 16 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الوفد ينعى أمير دولة الكويت ويثنى على مواقفه فى خدمة قضايا العالم العربى والإسلامى 

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

نعى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم السبت. 

وأثنى رئيس الوفد على مواقف الفقيد في خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي خلال فترة حكمه.

 وتقدم الدكتور عبدالسند يمامة ولجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري نيابة عن جميع أبناء حزب الوفد لدولة الكويت الشقيقة شعبًا وحكومة بخالص التعازي والمواساة في الفقيد.. ويدعو الله أن يسكنه فسيح الجنات.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت دولة الكويت عبدالسند يمامة العالم العربي والإسلامى

مواد متعلقة

برلماني: الانتخابات الرئاسية ساهمت في تعزيز التعددية الحزبية

هانى أباظة: مرشح الوفد خاض الاستحقاق الرئاسى ببرنامج متكامل

المركز المصري للفكر والدراسات يعد ورقة بحثية عن "الجنيه الرقمي"

بعد تعيينه الأمين المساعد لـ"حماة الوطن".. العطيفى: "خطتنا مستمرة لرفعة شأن الحزب"

عيد عبدالهادى: المصريون سطروا ملحمة وطنية فريدة فى الانتخابات الرئاسية

عضو بالشيوخ: المشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية نجاح تاريخى لمصر

كريم طلعت السادات: نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

عضو "حقوق النواب": المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تاريخية والشباب تصدروا المشهد

الأكثر قراءة

عاجل.. الخطيب يؤجل البت فى أزمة مترجم كولر

مصادر رفيعة لـ القاهرة الإخبارية: انتقال فرق التحقيق لموقع سقوط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب

عاجل.. أقوى من الفيضانات.. لماذا ستشفل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟

تليفزيون الكويت يقطع البث الرسمى.. والديوان الأميرى يصدر بيانًا بعد قليل

صباح الأحمد الجابر.. محطات فى حياة أمير الكويت الراحل

صحف البرازيل تُحذر فلومينينسى من "قدرات الأهلى الخارقة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «1»

سارة شريف

حتى تنتهى الحرب

ماجد حبته

حتى آخر جندى إسرائيلى!

محمد رفعت

لنا فى الانتخابات الرئاسية عبرة!

ماجد حبته

لجان ضبط الأسعار!

د. محمد عفيفي

البطل أحمد عبدالعزيز

د هند جاد

فى الانتخابات.. مشاركة المرأة.. ضد التشهير

جلال حمام

خسائر إسرائيل ومكاسب حماس

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة.. وتحذيرات من إطلاق صواريخ

سفير إسرائيل لدى روسيا يستبعد عقد هدنة مع حماس مطلع 2024

عاجل.. ذروة الخطر.. ما بعد توسيع العمليات الإسرائيلية فى جنوب غزة؟