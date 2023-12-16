رئيس الوفد ينعى أمير دولة الكويت ويثنى على مواقفه فى خدمة قضايا العالم العربى والإسلامى 

نعى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وأثنى رئيس الوفد على مواقف الفقيد في خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي خلال فترة حكمه.

وتقدم الدكتور عبدالسند يمامة ولجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري نيابة عن جميع أبناء حزب الوفد لدولة الكويت الشقيقة شعبًا وحكومة بخالص التعازي والمواساة في الفقيد.. ويدعو الله أن يسكنه فسيح الجنات.. إنا لله وإنا إليه راجعون.